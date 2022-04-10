سعد الصغير: بفطر مع أمي في الترب أول يوم رمضان.. فيديو

قال المطرب الشعبي سعد الصغير باكيا، إن المشاكل التي تواجهه سببها أن أمه ليست معه، لافتا إلى أن والدته هي إلتي كانت تهديه الطريق الصحيح، وأي حد يشتم كانت تتصل به.

وأضاف سعد الصغير خلال لقائه في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار": "والدتي كانت تجمع الأصدقاء والمعارف لمشاهدتي عندما أظهر في برنامج، وكنت أشعر كأني أول مرة أظهر في التليفزيون في كل مرة.

وتابع سعد الصغير: “بعد أمي ما ماتت حتى الفلوس ملهاش طعم، وكله في مشاكل.. والدتي لم تظهر لي ولا مرة في الحلم، وبعد وفاتها غلطت كتير وبصلح الغلط بغلط وأفطر مع والدتي في الترب أول يوم في رمضان دائما”.