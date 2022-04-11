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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرا الداخلية الكويتي والسعودي يبحثان سُبُل تعزيز العمل الأمني

صدى البلد

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الأحد، عبر اتصال هاتفي، مع نظيره وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، عددًا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل الأمني بين البلدين الشقيقين.


وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية -في بيان- أنه تم -خلال الاتصال- تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين بوافر الخير واليمن والبركات.

وزيرا الداخلية الكويتي والسعودي وزير الداخلية الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف

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