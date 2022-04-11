نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن أسعار الحديد

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لوقف جنون أسعار الحديد ، خاصة أن الارتفاع الأخير في أسعار الحديد كان أحد الأسباب الرئيسية لركود كبير فى حركة التشييد والبناء والاسكان.

وقال " مسعود " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء : إن سعر الحديد للمستهلكين في السوق المحلي يتراوح بين 20.5 ألف جنيه و 21.5 ألف جنيه للطن ، مشيراً الى أن زيادة اسعار الحديد تمت على عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحذر المهندس أمين مسعود من استمرار الشركات المنتجة للحديد فى الإعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى احدى مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطي نحو 22 الف جنيه ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه مطالباً بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون أسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقارى المصرى.

وأكد المهندس أمين مسعود أنه من الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية ، مشددا على ضرورة أن يكون للحكومة دورها فى ايجاد حلول عاجلة لازمة ارتفاع اسعار الحديد.

تجدر الاشارة إلى أن مصر تنتج حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

‫وطالب المهندس أمين مسعود من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سرعة احالة طلبه الى لجنتي الإسكان والمرافق والشئون الاقتصادية مع استعداء المسئولين بالحكومة للرد على تساؤلاته محذراً من استمرار ارتفاع اسعار الحديد.