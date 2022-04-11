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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري: "دواء مناسب ونظام غذائي ورياضي" مثلث الوقاية من السكر|فيديو

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

قال الدكتور فادي ناجي،استشاري التغذية وعلاج السمنة، إن هناك مثلث يطلق عليه مثلث الوقاية من السكر وعلاج مقاومة الأنسولين، وهو الدواء المناسب تحت إشراف طبيب الغدد الصماء، ونظام غذائي مناسب، وأخيرا نظام رياضي مناسب.

وأضاف “ناجي”، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “mbc مصر 2”، أنه لايجب أن يكون هناك مريض مقاومة الأنسولين ويهمل الدواء ويستمر فقط على النظام الغذائي، أو إستبداله بممارسة الرياضة، حيث أنه يجب على الثلاثة أن يتكاملوا.

وتابع أنه يتم معالجة مقاومة الأنسولين، ومدة معالجتها تكون على حسب نسبة المقاومة والعوامل الوراثية الخاصة بالمريض، لافتا إلى ان عدد المرضي الذين يعانون من متلازمة مقاومة الأنسولين أصبح فى زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، والسبب فى ذلك هو تناول أطعمة الشوارع.

علاج السمنة الوقاية من السكر مقاومة الأنسولين نظام رياضي نظام غذائى

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