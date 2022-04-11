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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما بين مؤيد ورافض..خليفة كيروش لقيادة منتخب مصر يثير جدلا بين الخبراء

كيروش
كيروش

أعلن اتحاد الكرة عن انتهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة منتخب مصر الوطنى بالتراضي.

ويعقد مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام اجتماعا غدا الثلاثاء من أجل حسم هوية وجنسية خليفة البرتغالي كارلوس كيروش.

خبراء الكرة تباينت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض لفكرة عودة المدرب الوطني من أجل قيادة منتخب الفراعنة الكبار فى قادم الأيام.

جبهة الرفض تتمسك بضرورة استقدام المدرب الأجنبي باعتباره الأنسب فى تلك المرحلة.

فيما رفعت جبهة التأييد شعار ضرورة منح فرصة للمدرب الوطني من أجل قيادة المنتخب الأول وإعادته إلى منصة الانتصارات قاريا ودوليا.

فى البداية رفض أحمد نخلة نجم النادى الأهلى السابق تولي مدرب مصري تدريب منتخب مصر الوطنى خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش وقال: لابد من المدرب الأجنبي لقيادة منتخب الفراعنة الكبار بدءا من تصفيات امم افريقيا ٢٠٢٣ المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

وتابع: المدرب المصرى لا ينفع في هذه المرحلة لكونه لا يستطيع التعامل مع النجوم  مثل محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني وعمر مرموش.

أضاف: في حالة الاستقرار على مدرب مصري انا لا أرى سوى ايهاب جلال أو حسام حسن فى تلك المرحلة لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش فى قادم الأيام.

واستطرد: على ماهر مدرب فيوتشر وأحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لا يملكان الخبرات فى تدريب المنتخبات من أجل تولى قيادة منتخب الفراعنة الكبار.

واختتم حديثه قائلا: حسن شحاتة قيمة كبيرة لكنه لا يعمل منذ ٣ سنوات ومنتخب مصر الاول لن يعيش على التاريخ فقط.

من جانبه أكد الإعلامي خالد الغندور أن المدرب الأجنبي الافضل لقيادة منتخب مصر الوطنى خلال الفترة المقبلة وقال: المدرب الأجنبي هو الأنسب لقيادة منتخب مصر الوطنى خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

أضاف: العائق الوحيد فى استقدام المدرب الأجنبي لتدريب منتخب مصر الوطنى هو الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة حاليا. 

واستطرد: حسام حسن يواجه رفضا داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لتولى مهمة تدريب منتخب مصر الوطنى.

وقال أيضا: ايهاب جلال فى حال الاستعانة بخدماته لن يتنازل عن الحصول على أقل مما يتقاضاه فى تدريب فريق بيراميدز والبالغ قدره مليونا و٢٠٠ الف جنيه اضافة إلى تمسكه بالطاقم المعاون له.

فيما أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق أن المدرب الأجنبي الافضل لقيادة منتخب مصر الوطنى خلال الفترة المقبلة وقال : 
الافضل استقدام مدرب أجنبي لقيادة منتخب الفراعنة الكبار خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

أضاف: يشترط فى المدرب الأجنبي لقيادة منتخب مصر الوطنى أن يكون على دراية تامة بالكرة الإفريقية ووجهة نظري منتخب مصر الوطنى لا يحتاج في الوقت الراهن إلى مدرب مصري لقيادته فنيا ولكن  اجنبي يمتلك خبرات الكرة الإفريقية.

بينما أكد عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشين أن التوقيت الحالي كان الأنسب للتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش من أجل قيادة منتخب مصر الوطنى وقال: 
بهدوء... من وجهة نظرى ان هذا التوقيت الحالى كان التوقيت الانسب للتعاقد مع كيروش وليس قبل ذلك.

تابع:  الرجل عمل تحت ضغوط كبيرة فضلا عن عدم الالمام الكامل بالكرة المصرية ومنظومتها والتى هى من أعقدهم على الاطلاق... فكان الانسب لهذا الرجل ان يبدأ عمله فى هدوء ولبدء مشروع للكرة المصرية، ولكن قدر الله وما شاء فعل.

أضاف: لكن السؤال الاهم هل رؤية مسئولى الكرة المصرية تتجه الى الفوز بالمباريات والتعجيل بحصد اى بطولة سريعة ليصعد المنحى الى أعلى بسرعة الصاروخ ودون النظر الى متى سينهار هذا المنحنى.

واستطرد : مصر تحتاج الى مشروع يقود المنتخب والمنظومة الكروية الى منحنى يرتفع تدريجيا ويثبت ويظل فى ارتفاعه لأطول فترة زمنية ممكنة.

أكمل : لكل من الرؤيتين وجهتهما ولكن من المستحيل ان تجتمع هاتان الرؤيتان معا... لذا أتمنى من مسئولى الكرة المصرية اختيار وتحديد اى من الاستراتيجيتين سوف يتم انتهاجها... وعليه يتم اختيار المدير الفنى للمنتخب المصرى..ة

أتم : مع كامل الاحترام للاصدقاء الذين يديرون منظومة الاتحاد المصرى لكرة القدم... أتمنى منهم الاعلان ونشر استراتيجية الاتحاد خلال سنتين على الاقل (فترة انتخابهم).. وبناء على هذا يتم الاعلان عن المدير الفنى للمنتخب.

واختتم حديثه قائلا: وفى حالة اختيار مدير فنى مهما كان اسمه سواء وطنى او اجنبى دون الكشف عن الاستراتيجية المستقبلية للاتحاد واسباب اختياره، سنظل فى الدائرة المفرغة ما بين الكابتن حسام البدرى وكيروش… 

اتحاد الكرة البرتغالي كارلوس كيروش منتخب مصر الوطني منتخب الفراعنة أحمد نخلة

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