قطعوا يده ..حيثيات الحكم 5 سنوات على 3 متهمين أشقاء بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 متهمين أشقاء، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم ببتر يد شخص بسبب خلافات سابقة فيما بينهما بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبو شنب،وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8127 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2527 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين "خالد. خ" و" أحمد. خ ، "سيد. خ" لأنهم ضربوا المجني عليه خالد أ" عمدا وذلك أنهم وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبين المجني عليه تحينوا سيره بمفرده وما أن ظفروا به حتي أشهر كلا منهم في مواجهته سلاح أبيض سنجة ، وسددوا له عدة ضربات استقرت في يده اليمني ورأسه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي نشأ عنها قطع وانفصال عضو من جسده وهو بتر شبهه كلي ليده اليمني على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا واحرزوا سلاح أبيض "سنجة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص في أنه بتاريخ 16 أكتوبر من عام 2021 وعلى إثر خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي بتر شبه كلي باليد اليمني.

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامهم المصاريف الجنائية.