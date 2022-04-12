حسام البدري: لو عاد بي الزمن سأتخذ قرارات عديدة مع منتخب مصر

أكد حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق أنه لو عاد به الزمن في تدريب الفراعنة سيتخذ العديد من القرارات.

قال البدري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا عاد بي الزمن سأعمل على وضع العديد من التجمعات الدولية ولابد أن يتم تخفيض عدد أندية الدوري ونخفف الضغط على بيراميدز والأهلي والزمالك في المباريات لابد أن يكون لدينا أجندة واضحة".

وختم حديثه قائلا: "لابد من تخفيض عدد الأجانب في الدوري أيضا وعمل تجمعات أكثر للاعبين المحليين وحتى الآن لم نكمل بطولة كأس مصر وهذا أكبر دليل على وجود أزمة بالنسبة لنا"

وكان حسام البدري قد تمت إقالته من تدريب منتخب مصر، قبل أن يتم تعويضه بالبرتغالي كارلوس كيروش، الذي غادر منصبه أيضًا.

