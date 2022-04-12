للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

تجري قوات الحماية المدنية بالجيزة محاولات للسيطرة على حريق بمحيط جهاز مدينة حدائق أكتوبر وإخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين المترددين عليه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل بجهاز مدينة ٦ أكتوبر وفور اخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

واشار الفحص الاولي إلى انفجار عدة اسطوانات بوتاجاز متواجدة داخل الجهاز وتجري عمليات الاخماد والتحريات لبيان سبب الحريقز

وأضافت التحريات أن هذه هي المرة الثانية التي يشتعل فيها حريق داخل مقر الجهاز.

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