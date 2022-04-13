إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالعصي والشوم بأسيوط

بسبب لهو الأطفال

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتي ميخائيل وحماد بقرية البلايزة بمركز أبوتيج بسبب لهو الأطفال.



تلقى اللواء الدكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد وقوع مشاجرة بالعصي والشوم بين عائلتي ميخائيل وحماد بقرية البلايزة بسبب لهو الأطفال.

أسفر الحادث عن إصابة كل من بولس. ش. م 32 عاما، و سعيد. م. ش 24 عاما، و مكرم. ش. م 59 عاما، و ميخائيل. ش. م 46 عاما، و فارس. غ. ص 23 عاما، و نوال. خ. ج 54 عاما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.