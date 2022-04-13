عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أوبو تطلق رسميًا أحدث هواتفها Oppo A57 5G.. ميتا تحذر من برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سقوط مدوٍ لـ بيتكوين وإيثريوم.. قطاع العملات الرقمية والمشفرة يشهد انخفاضا هائلا
 

شهد قطاع العملات الرقمية والمشفرة انخفاضا مدويا، حيث سقطت عملة بيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار لتنخفض حوالي 15 % من قيمتها ، فيما فقدت عملة إيثريوم 14 % وانخفضت ما دون 3000 دولار أمريكي. 

 

أوبو تطلق رسميا هاتفها Oppo A57 5G بمواصفات كبيرة وسعر مناسب

 

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا إطلاق هاتف Oppo A57 5G من الفئة المتوسطة في الصين، والذى يأتى خلفًا لهاتف A56 5G ، والذي تم إطلاقه العام الماضي، حيث ياتى الهاتف بعدد من الإمكانات الجديدة في الشاشة والكاميرا بالإضافة إلى معالج قوى.

 

لا تفتحها أبدًا.. META برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك

 

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من أن هناك رسالة بريد إلكتروني تستهدف المستخدمين وتحاول سرقة كلمات المرور الخاصة بهم من خلال احتوائها على برمجيات خبيثة وضارة ، حيث تعمل هذه البرمجيات على الانتشار في أماكن أخرى بسرعة شديدة.

 

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها Realme Q5 .. مواصفات
 

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Realme Q5 في 20 أبريل القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفين رئيسيين هما نسخة عادية Realme Q5 ونسخة مميزة وهيRealme Q5 Pro .

التكنولوجيا تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا صدى البلد بيتكوين البرمجيات الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. META برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك.. وفيفو تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي vivo X Note

أخبار التكنولوجيا|ميتا تمنع نشر ومشاركة أى بيانات خاصة بمحل السكن.. وهواوي تعلن رسميا إطلاق لاب توب Huawei MateBook 14

أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك لن يصبح عضوا في إدارة تويتر.. 6 حيل سرية في تطبيق واتسآب لا تعرفها

أخبار التكنولوجيا| تقرير يكشف الهواتف الذكية التي تضم نسب إشعاعات غير مسموح بها.. وواتسآب يعتزم إطلاق ميزة مذهلة قريبا

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس فى استرداد الضريبة الجمركية

الكومي: اختارنا مديرا فنيا وطنيا للإنجازات الكبيرة التي حققها المدربون المصريون السابقون

عبد الجليل: إبراهيم عادل المستفيد الأكبر من تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

حكم الزواج في شهر رمضان وهل يبيح الفطر؟ اعرف الرأي الشرعي

فلسطين: تعرضنا لضغوط غربية لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا

عروض هيونداي على سيارة سوناتا 2022 بالسعودية | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ