أخبار التكنولوجيا| أوبو تطلق رسميًا أحدث هواتفها Oppo A57 5G.. ميتا تحذر من برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهد قطاع العملات الرقمية والمشفرة انخفاضا مدويا، حيث سقطت عملة بيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار لتنخفض حوالي 15 % من قيمتها ، فيما فقدت عملة إيثريوم 14 % وانخفضت ما دون 3000 دولار أمريكي.

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا إطلاق هاتف Oppo A57 5G من الفئة المتوسطة في الصين، والذى يأتى خلفًا لهاتف A56 5G ، والذي تم إطلاقه العام الماضي، حيث ياتى الهاتف بعدد من الإمكانات الجديدة في الشاشة والكاميرا بالإضافة إلى معالج قوى.

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من أن هناك رسالة بريد إلكتروني تستهدف المستخدمين وتحاول سرقة كلمات المرور الخاصة بهم من خلال احتوائها على برمجيات خبيثة وضارة ، حيث تعمل هذه البرمجيات على الانتشار في أماكن أخرى بسرعة شديدة.

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Realme Q5 في 20 أبريل القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفين رئيسيين هما نسخة عادية Realme Q5 ونسخة مميزة وهيRealme Q5 Pro .