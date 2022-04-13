ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتفها Realme Q5 .. مواصفات

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Realme Q5 في 20 أبريل القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث ستكون الهواتف عبارة عن هاتفين رئيسيين هما نسخة عادية Realme Q5 ونسخة مميزة وهيRealme Q5 Pro .

وبحسب موقع Tech Rada فإن هواتف ريلمي Realme Q5 ستأتى بشاشة منحنية من نوع AMOLED قياس 6.62 بوصة، ،مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بكسل وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

وستقدم هواتف ريلمي Realme Q5 كاميرا خلفية ثلاثية تتميز بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر سوني IMX686 ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 16 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.

وستعمل هواتف ريلمي Realme Q5 بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

وستحتوي هواتف ريلمي Realme Q5 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم للسوفت وير OriginOS .