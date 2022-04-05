ريلمي تطلق رسميا تابلت Realme Pad Mini بأرخص سعر في الأسواق

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا جهاز التابلت Realme Pad Mini بعدد من المواصفات المميزة، منها بطارية عملاقة مع سعر رخيص مقارنة بأجهزة التابلت الموجودة في الأسواق.

وبحسب موقع GSMArena، فإن تابلت Realme Pad Mini يأتي بشاشة من نوع LCD مقاس 8.7 بوصة مع حواف جانبية رفيعة ما عدا الجزء العلوي والسفلي أكثر سمكًا قليلاً للتعامل بشكل أفضل عند الوضع الأفقي، مع دقة 1340 × 800 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، كما يحتوي على ميزة تحسين الفيديو.

ويقدم تابلت ريلمي Realme Pad Mini كاميرا رئيسية خلفية بدقة 8 بفتحة عدسة f / 2.0 ميجابكسل، مع عدم وجود فلاش LED ، وكاميرا أمامة بدقة 5 ميجا بيكسل مع مع فتحة عدسة f / 2.2.

تابلت ريلمي Realme Pad Mini

ويعمل تابلت ريلمي Realme Pad Mini بمعالج من نوع Unisoc T616 بوحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع وحدة رسومات Mali-G57 MP1، وذاكرة عشوائية تبدأ من 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت.

تابلت ريلمي Realme Pad Mini

ويحتوى تابلت ريلمي Realme Pad Mini على بطارية بسعة كبيرة 6400 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع 18 واط، مع منفذ USB-C و مقبس الصوت 3.5 ملم، ويبلغ وزنه 372 جرامًا.

تابلت ريلمي Realme Pad Mini



ويبدأ سعر ريلمي Realme Pad Mini من 200 دولار أمريكي، أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و600 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.

