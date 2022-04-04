سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2

بأفضل مواصفات على الإطلاق..

تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق هاتفها المميزGT Neo3 قريبا في الأسواق ومن المتوقع أن يصدر بسعر مرتفع نظرا لإمكاناته، ولكن بالنسبة للكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية فإن عادة شراء النسخة السابقة من الهاتف هى الخيار الأفضل بالنسبة للسعر.



وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف Realme GT Neo2 يعتبر الخيار الأفضل لراغبي شراء هواتف ريلمي حيث لا يزال الهاتف محتفظا بمواصفاته مع سعر أقل، وفيما يلى نعرض سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo2 :

ويأتى هاتف ريلمي Realme GT Neo2 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث متغير من 1-120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حمايةCorning Gorilla Glass Victus .

ويقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo2 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر من نوع Sony IMX766 دقة 64 ميجا بيكسل مع OIS ، وكاميرا واسعة الزاويةبدقة 8 ميجا بيكسل وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجا بيكسل .

ويعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo2، بمعالج من نوع Snapdragon 870 المميز من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.

ويحتوى هاتف ريلمي Realme GT Neo2 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 65 واط، حيث سيشحن الهاتف من 0 إلى 100٪ في غصون 36 دقيقة، مع واجهة المستخدم Realme UI 2.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويبدأ سعر هاتف ريلمي Realme GT Neo2 من 334 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.

