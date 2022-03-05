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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة وسعر رخيص.. ريلمي تستعد لإطلاق Realme 9 5G وساعة ذكية متميزة

ريلمي تستعد لإطلاق
ريلمي تستعد لإطلاق Realme 9 5G وساعة ذكية متميزة

تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاق مجموعتها المميزة من الهواتف الرائدة Realme 9 بالإضافة إلى ساعة TechLife Watch S100 الذكية التى تضم عددا من المواصفات الصحية والرياضية التى تنافس ساعات شاومى وأوبو .

 

وبحسب موقع BGR فإن شركة ريلمي ستطلق هواتف Realme 9  والساعة الذكية في الأسواق العالمية 10 مارس المقبل، حيث ستدعم الهواتف شبكة الجيل الخامس 5G  .

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وتأتى هواتف ريلمي Realme 9 5G بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها  2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة . 


وتقدم هواتف ريلمي Realme 9 5G ، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 مخصص من سوني، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

 

وتعمل هواتف ريلمي Realme 9 5G بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 810 5G أو Snapdragon 778 5G، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12 . 


وتحتوى هواتف ريلمي Realme 9 5G ، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 واط، وستنطلق الهواتف مع سعر محتمل 196 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف جنيع مصرى ، وذلك لأصغر نسخة. 


كما تتميز ساعة ريلمى الذكية TechLife Watch S100 بالحصول على شاشة ملونة مقاس 1.69 بوصة ، ومستشعر SpO2 ، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ، وبطارية احتياطية لمدة 12 يومًا.

 

كما تأتي الساعة الذكية TechLife Watch S100 بميزات منتظمة للتحكم في الموسيقى والكاميرا ، والعثور على هاتفي ، ومصباح يدوي ، وتوقعات الطقس. 
 

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