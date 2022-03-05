سعر ومواصفات هاتف Realme V25 الجديد من ريلمي

سعر ومواصفات هاتف Realme V25 الجديد، أحدث هواتف شركة ريلمي الصينية، والذي ينطلق مزودا بتقنيات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.

سعر ومواصفات هاتف Realme V25 الجديد



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف ريلمي الجديد Realme V25، بواسطة بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر،والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.



وينطلق هاتف ريلمي Realme V25، بشاشة مثقبة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتضم الشاشة قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

وجاء هاتف ريلمي Realme V25، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، متصلة بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مثقوبة.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme V25، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويمتاز هاتف ريلمي Realme V25، بـ لوحة خلفية بطبقة فوتوكرومية تتغير من اللون الأزرق إلى الأحمر المائل للوردي في غضون ثوانٍ عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية في غصون 3 ثوان، ويتوفر الهاتف مقابل سعر حوالى 316 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري).