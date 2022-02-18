ريلمي تكشف رسميا عن هاتفها الأفضل لهذا العام .. وهذا سعره

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف ذكي جديد والذي يتوقع له أن يكون أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام، والذي ينطلق بشكل رسمي إلى الأسواق مع إصدار آخر مميز ضمن سلسلة Realme 9.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف ريلمي المميز Realme 9 Pro+، بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي + Realme 9 Pro

ويدعم هاتف ريلمي الجديد العمل مع شبكة الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ويمتاز هاتف ريلمي + Realme 9 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 مخصص من سوني، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مثقوبة.

هاتف ريلمي + Realme 9 Pro

ويحزم هاتف ريلمي Realme 9 Pro+، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 وات، والتي تشحن البطارية بالكامل في غصون 45 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وتشمل ميزات هاتف Realme 9 Pro+، قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة يستخدم لقياس معدل ضربات القلب، ويتميز الهاتف بثلاثة ألوان أحدهما هو Sunrise Blue، والذي يأتي بلوحة خلفية لها طبقة فوتوكرومية تتغير من اللون الأزرق إلى الأحمر المائل للوردي في غضون ثوانٍ عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، يستغرق التبديل 3 ثوانٍ فقط وسوف يتلاشى ويعود إلى اللون الأزرق في حوالي 5 دقائق.



وزودته ريلمي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 ملميتر للسماعات الرأس، ومنفذ USB -C، ويتوفر هاتف +Realme 9 Pro، مقابل سعر يبدأ من 335 دولار (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري) لنسخة 6 + 128 جيجابايت.