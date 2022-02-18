عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تكشف رسميا عن هاتفها الأفضل لهذا العام .. وهذا سعره

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 9 Pro+

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف ذكي جديد والذي يتوقع له أن يكون أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام، والذي ينطلق بشكل رسمي إلى الأسواق مع إصدار آخر مميز ضمن سلسلة Realme 9.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف ريلمي المميز Realme 9 Pro+، بشاشة مثقبة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، وتبلغ دقتها  2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

 

ريلمي تتحدى سامسونج بـ هاتف جديد رخيص الثمن منافس

ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme 9i للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات

 

سعر ومواصفات هاتف ريلمي + Realme 9 Pro

ويدعم هاتف ريلمي الجديد العمل مع شبكة الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصل بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ويمتاز هاتف ريلمي + Realme 9 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX766 مخصص من سوني، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مثقوبة.

Realme 9 Pro+
هاتف ريلمي + Realme 9 Pro

ويحزم هاتف ريلمي Realme 9 Pro+، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 وات، والتي تشحن البطارية بالكامل في غصون 45 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

وتشمل ميزات هاتف Realme 9 Pro+، قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة يستخدم لقياس معدل ضربات القلب، ويتميز الهاتف بثلاثة ألوان أحدهما هو Sunrise Blue، والذي يأتي بلوحة خلفية لها طبقة فوتوكرومية تتغير من اللون الأزرق إلى الأحمر المائل للوردي في غضون ثوانٍ عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، يستغرق التبديل 3 ثوانٍ فقط وسوف يتلاشى ويعود إلى اللون الأزرق في حوالي 5 دقائق.


وزودته ريلمي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 ملميتر للسماعات الرأس، ومنفذ USB -C، ويتوفر هاتف +Realme 9 Pro، مقابل سعر يبدأ من 335 دولار (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري) لنسخة 6 + 128 جيجابايت.

Realme 9 Pro+
هاتف ريلمي Realme 9 Pro+
ريلمي Realme 9 Pro هاتف ريلمي سلسلة Realme 9 هواتف اندرويد ريلمي Realme 9 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني والقنوات الناقلة

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

أغرب موبايل جمينج في السوق.. تحفة لينوفو تقدم مميزات خارقة للجيمرز

شاومي تعلن عن أحد أقوى هواتف الألعاب.. سعر ومواصفات Redmi K50 Gaming

أسعار هاتف poco x3 pro.. أفضل هواتف الفئة المتوسطة من شاومي

سعر ومواصفات جالاكسي S22 من سامسونج .. أحدث منافس لهواتف آيفون 13

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا.. الأهلي ضد الهلال السوداني.. وفاق سطيف أمام الرجاء المغربي

بحضور بوتين.. روسيا تجري مناورات عسكرية ضخمة في ظل التوتر مع أوكرانيا

بديل "ماكسيما"..  نيسان تشوق جمهورها لـ طرازين جديدين موديل 2025

لقاءات تاريخية لـ الرئيس على هامش القمة الإفريقية الأوروبية.. فيديوجراف

معجزة..الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ستظل خالدة عبر الأزمان

دوري أبطال أفريقيا.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ