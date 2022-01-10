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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme 9i للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات

ريلمي تطلق رسميا
ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme 9i للفئة المتوسطة

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها للفئة المتوسطة Realme 9i والذى يعتبر الهاتف الأرخص في سلسلة هواتف Realme 9 ، حيث يقدم الهاتف عددا من المواصفات المتميزة مع سعر مناسب . 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme 9i يأتى بشاشة من نوع + IPS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية قادرعلى تشغيل ألعاب الفيديو والأفلام بجودة عالية دون تقطيع، مع جودة شاشة + FHD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، مع طبقة حماية ومقاومة للمياه والغبار.

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وسيقدم هاتف ريلمي Realme 9i كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية ستأتى بكاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا من ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 20 ميجا بيكسل.

Realme 9i
هاتف ريلمي Realme 9i


وسيعمل هاتف ريلمي Realme 9i بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، ، والمبني على عملية 6 نانومتر، مع مودم  4G LTE، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وبطارية سعة  500 مللى أمبير، بقوة 33 واط، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 2.0 .

Realme 9i
هاتف ريلمي Realme 9i

ويبلغ سعر هاتف ريلمي Realme 9i حوالي 290 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 4 آلاف و 560 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة سعة 6/128 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية، مع اللونين الأزرق والأسود .    

 

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