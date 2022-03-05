ريلمي تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة وزهيدة الثمن

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن سماعات لاسلكية صغيرة والتي تأتي بميزات قوية تنافس بها نظيراتها من سامسونج وشاومي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة ريلمي عن سماعة الأذن اللاسلكية Realme Buds Q2s في الصين، إلى جانب هاتف الفئة المتوسطة Realme V25.

سعر ومواصفات سماعة ريلمي اللاسلكية Realme Buds Q2s

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أكثر ما يميز سماعات Realme Buds Q2s الجديدة من ريلمي، هو أنها مجهزة بمعالجات خاصة تمكنها من دعم زمن انتقال منخفض للألعاب، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، مع عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

وتعمل سماعة الأذن اللاسلكية Realme Buds Q2s، على تشغيل محرك Bass Boost بحجم 10 ملميتر، وتتميز بتصميم يضم طرف مصنوع من بوليمر TPU، ويضم كل طرف من السماعة بطارية لقوة 40 مللي أمبير داخل كل منهما، وتوفر سماعة ريلمي حوالى 5 ساعات من تشغيل الموسيقى.

سماعة ريلمي اللاسلكية Realme Buds Q2s

وتتمتع سماعة ريلمي اللاسلكية Realme Buds Q2s، ببطارية إضافية بسعة 480 مللي أمبير داخل علبة الشحن على تعزيز عمر السماعة إلى 30 ساعة من العمل، بينما يكفي شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن يصل إلى 3 ساعات من عمر البطارية.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بسماعة ريلمي Realme Buds Q2s، ميزة دعم ترميز AAC، وعناصر التحكم باللمس، مع دعم مساعد الصوتي، وتقنية الذكاء الإصطناعي لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات.

سماعة ريلمي اللاسلكية Realme Buds Q2s

وكما تدعم سماعة ريلمي Realme Buds Q2s، نمط مخصص للألعاب يوفر زمن وصول بسرعة 88 مللي ثانية، كما تدعم السماعات معايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار مما يجعلها مناسبة للأنشطة الخارجية أيضًا.

وتتميز علبة الشحن بتصميم شفاف في الغطاء، وتأتي سماعة ريلمي اللاسلكية Realme Buds Q2s، في 3 ألوان هي: الأخضر النعناعي، والأبيض، والأسود، وتتوفر مقابل سعر 32 دولار (أي ما يعادل 500 جنيه مصري).