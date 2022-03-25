عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C31 بإمكانات جيدة وسعر 2000 جنيه

ريلمي تطلق رسميا
ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C31 بإمكانات جيدة

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها رخيص الثمن Realme C31 حيث يقدم الهاتف عددا من الإمكانيات الجيدة منها شاشة كبيرة وبطارية ضخمة وكاميرا جيدة الأداء .  

 

وبحسب موقع  Gizmochina فإن هاتف ريلمي Realme C31 يأتى بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة ، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme C31 كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 ، وكاميرا من نوع ماكرو 8 ميجابكسل مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme C31 بمعالج من نوع Unisoc T612 مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام  من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128  جيجابايت  من نوع UFS 2.2 ونظام التشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI R Edition .

 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C31، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth v5.0 ودعم لشبكة الجيل الرابع، و و GPS ، و Beidou ، و Galileo.

 

ويبدأ سعر هاتف ريلمي  Realme C31من 111 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى ألفان جنيها مصريا.
 

ريلمي ارخص هواتف ريلمي 2022 هاتف Realme C31 سعر هاتف Realme C31 مواصفات هاتف Realme C31 Internet Telecom Games Leisure

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال والقنوات الناقلة

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

ترشيحاتنا

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

بصواريخ كاليبر.. روسيا تعلن تدمير مستودع وقود كبير للجيش الأوكراني قرب كييف

بقوة 1341 حصان .. ديوس Vayanne  في إعلان تشويقي جديد.. فيديو وصور

الحاج ضيوف يتوقع نتيجة مباراة مصر والسنغال وميدو يتحداه

مصر والسنغال.. عقوبة الشغب باستاد القاهرة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

متسول في صورة ذئب.. التفاصيل الكاملة لمقتل مندوب أدوية بـ العجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ