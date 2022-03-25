ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C31 بإمكانات جيدة وسعر 2000 جنيه

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها رخيص الثمن Realme C31 حيث يقدم الهاتف عددا من الإمكانيات الجيدة منها شاشة كبيرة وبطارية ضخمة وكاميرا جيدة الأداء .

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف ريلمي Realme C31 يأتى بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة ، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

ويقدم هاتف ريلمي Realme C31 كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 ، وكاميرا من نوع ماكرو 8 ميجابكسل مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف ريلمي Realme C31 بمعالج من نوع Unisoc T612 مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 ونظام التشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI R Edition .

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C31، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth v5.0 ودعم لشبكة الجيل الرابع، و و GPS ، و Beidou ، و Galileo.

ويبدأ سعر هاتف ريلمي Realme C31من 111 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى ألفان جنيها مصريا.

