تموين الغربية: تحرير 21 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 21 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز المحلة، خلال 24 ساعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخابز المخالفة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة، التفتيش على المخابز فى مركز المحلة، وحررت 21 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.