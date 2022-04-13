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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تفتحها أبدا.. META برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك

لا تفتحها أبدا..
لا تفتحها أبدا.. برمجية خبيثة في رسائل البريد الإلكتروني

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من أن هناك رسالة بريد إلكتروني تستهدف المستخدمين وتحاول سرقة كلمات المرور الخاصة بهم من خلال احتوائها على برمجيات خبيثة وضارة ، حيث تعمل هذه البرمجيات على الانتشار في أماكن أخرى بسرعة شديدة.

 

وبحسب تقرير من موقع Tech Radar فإن هناك برمجية خطيرة تسمى META تم اكتشافها بواسطة الباحث الأمنى Brad Duncan براد دونكان، تعمل على فتح كلمات المرور وسرقتها كما تقوم بتسجيل بيانات الدخول من المتصفحات ، وكذلك من محافظ العملات المشفرة.   
 

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ويقوم الهاكرز الذين يستخدمون هذه البرمجية للايقاع بالمستخدمين وسرقة حساباتهم الشخصية ومن ثم الحصول على البيانات الشخصية وكذلك البيانات المصرفية بالقيام بإرسال أحد الرسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالضحية وبداخله رابط يحتوى على هذه البرمجية مما يعمل على اختراقه فور فتح الرابط.

 

ويختار الهاكرز رسائل البريد الإلكتروني وملفات Excel الثقيلة لإرسال البرمجية، التى عادةً ما تكون رسائل البريد الإلكتروني بمثابة "إشعار" حول تحويلات الأموال ، مع بعض التفاصيل الموجودة في الرابط المرفق بالبريد الإلكتروني.  

 

وتتم دعوة المستخدمين لتنزيل ملف Excel وحثهم على تمكين المحتوىوفتحه بالاضطلاع على تفاصيل محتواه الأمر الذى يؤدى إلى اختراق المستخدم فور فتح الملف، ويحذر الباحثين من أن الرسالة كانت قادرة على خداع العديد من المستلمين، كما يحذر الخبراء المستخدمين من توخي مزيد من الحذر عند قبول مرفقات من رسائل البريد الإلكتروني أو النقر فوق الروابط.

 

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