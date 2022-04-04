هاكرز من الأطفال يخترقون شركتى ميتا وآبل ويسرقون بيانات المستخدمين

استطاعت مجموعة هاكرز من الأطفال اختراق شركتى ميتا Meta وآبل Apple وذلك عن طريق خداع الشركتين لتسليم بيانات العملاء من خلال ادعاء الهاكرز بأنهم مسئولين في الشرطة.



وبحسب وكالة بلومبرج فإن مجموعة الهاكرز التى تضم عددا من الأطفال والمراهقين من بينهم شخصا يبلغ من العمر 16 سنة مشتبه به بأنه وراء مجموعة الجرائم الإلكترونية Lapsus $ .



وتمكنت مجموعة الهاكرز من التظاهر بأنهم رجال شرطة لتقديم طلبات البيانات، واستخدموا حسابات البريد الإلكتروني المخترقة لقوات إنفاذ القانون الأمريكية حتى يتمكنوا من جمع البيانات.



وباستخدام حسابات البريد الإلكتروني المخترقة من منظمات إنفاذ القانون ، أرسل الهاكرز "طلبات بيانات الطوارئ" للحصول على معلومات المستخدمين من شركتى آبل وميتا .

وعلى الرغم من أن هذا الطلب يتطلب عادةً أمرًا من المحكمة ، إلا أن هذا المعيار لا ينطبق على ما يسمى بطلبات "الطوارئ" مما أدى إلى قيام الشركتان بتسليم معلومات العملاء .



وأجرى الهاكرز عملية الاحتيال العام الماضي وتمكنوا من الحصول على عناوين المشتركين وأرقام الهواتف وعناوين IP ، وفقًا للتقرير.

وفي بيان لصحيفة ديلى ميل البريطانية، قال المتحدث باسم فيسبوك ، آندي ستون: "إننا نراجع كل طلب بيانات للاكتفاء القانوني ونستخدم أنظمة وعمليات متقدمة للتحقق من صحة طلبات إنفاذ القانون واكتشاف إساءة الاستخدام".

وأضاف البيان "نحن نحظر الحسابات المخترقة المعروفة من تقديم الطلبات ونعمل مع سلطات إنفاذ القانون للرد على الحوادث التي تنطوي على طلبات احتيالية مشتبه بها ، كما فعلنا في هذه الحالة".

كما قال متحدث باسم شركة آبل إنه قد يتم الاتصال بمشرف الوكيل الذي يقدم طلبًا ويطلب منه التأكيد لشركة آبل أن طلب الطوارئ كان مشروعًا.