مجموعة هاكرز تهدد روسيا بتسريب أكثر من 35 ألف ملف

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث هددت مجموعة هاكرز بنشر وتسريب أكثر من 35 ألف ملف تم اختراقها من البنك المركزي الروسي.

وأعلنت المجموعة منذ ساعات اختراقها لعدد كبير من الملفات الروسية، ومن المتوقع أن يتم نشرها خلال 8 ساعات.



وفي سياق آخر: اعتبر الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بث في اليوم الأول من مؤتمر سياسي في الدوحة السبت، أنّ تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجّع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وقال فولوديمير زيلينسكي، في الكلمة التي بثت على شاشة كبيرة أمام مسؤولين سياسيين خليجيين ودوليين حسبما ورد في ترجمة للإنجليزية: ”يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدًا معينًا ولكن الكوكب بأسره“، مضيفا: ”إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية“.







