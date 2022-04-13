كسر ماسورة مياه يُعيق الحركة المرورية في طهطا بسوهاج

شهد مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، منذ قليل، كسر مُفاجئ في ماسورة مياة 4 بوصة، بميدان زمزم وسط المدينة؛ ما تسبب في غرق عدة شوارع رئيسية هامة بدائرة المركز.

كما حدثت إعاقة لحركة السير والمرور بالشارع، بالإضافة إلى قطع المياه عن جميع منازل المنطقة المتضررة من عملية الكسر.

وقالت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه فور العام بالواقعة، تم الدفع بسيارات شفط المياه للتعامل مع المياه الموجودة بالشارع وشفطها، بالإضافة إلى الدفع بسيارة باك لودر للحفر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضافت رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه جارٍ العمل حالياً على إصلاح الكسر المفاجئ وتم شفط المياه وعمل اللازم، وسيتم عودة مياه الشرب إلى المنطقة فور الانتهاء من عملية إصلاح الكسر.