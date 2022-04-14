تحضر الدروس يوميا.. عجوز تعود إلى المدرسة في سن التسعين

عادت سيدة إيطالية في التسعين من عمرها للمدرسة مرة أخرى، بعد أن أجبرتها الحرب العالمية الثانية على ترك التعليم وحرمتها من الحصول على شهادة دراسية.





وقالت السيدة، التي تدعى أنوزياتا مورغيا لصحيفة «إل ماسيجيرو» الإيطالية إنها تذهب يومياً إلى مدرسة مسائية بالقرب من منزلها في بلدة دوليانوفا بسردينيا.



وأضافت مورغيا: «أحب الدراسة، لطالما أحببتها. لكن عندما اندلعت الحرب، تغير كل شيء بالنسبة لي. كان علي أن أتركها وأبحث عن عمل. فقد كانت عائلتي تكافح وكان علي أن أساعدها لتخطي الأزمة».



وتابعت: «في ذلك الوقت، كان أولئك الذين لديهم المال هم فقط من يمكنهم الدراسة».



وأشارت مورغيا إلى أنها تعلمت الخياطة بعد تركها للمدرسة وعملت في هذا المجال، لكنها قرأت الكثير من الكتب، مضيفة: «كنت أدرس بمفردي كلما استطعت».



وتقول مورغيا إنها تعشق كتب التاريخ نظراً لأنها «عاشت جزءاً كبيراً من التاريخ المكتوب عنه في الكتب».



وأوضحت قائلة: «لقد رأيت عواقب الحرب العالمية الأولى وعشت أحداث الحرب العالمية الثانية».



وتستعد مورغيا لامتحان دبلوم المدرسة الإعدادية، الذي يتضمن اختبارات في القراءة والكتابة والرياضيات. وإذا اجتازت الامتحان بنجاح ستتمكن من التقدم إلى التعليم الثانوي العالي.

ووصفت مارينا بيليا، معلمة الأدب في المدرسة، مورغيا بأنها تلميذة شغوفة ومتفاعلة للغاية.

وأضافت بيليا: «رغم أنها تواجه بعض الصعوبات في السمع، إلا أنها تشارك بنشاط في الفصول الدراسية».

وقالت مورغيا إن معلميها «رائعون» وأنها تعتبر زملاءها في الدراسة «مثل أحفادها»، مشيرة إلى أنهم يصطحبونها إلى المنزل في المساء ليطمئنوا عليها.