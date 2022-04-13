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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشبعتش من ابني.. غيث يقدم مساعدة لسيدة أرملة ترعى امرأة مسنة

قلبي أطمأن
قلبي أطمأن

وصل “غيث” إلى الأردن، فى حلقة جديدة من برنامج “قلبي أطمأن" لمساعدة الأسر المنسية، ومنهم شيماء وهي امرأة أرملة بدخل محدود تعمل فى رعاية امرأة مسنة، وعملها لا يسمح لها برؤية إبنها.

وقالت شيماء، إنها لا تسمع جيدا ولا يسمح لها عملها برؤية إبنها نتيجة عدد ساعات العمل الكثيرة، وتريد العمل بالمنزل لرؤيته.

وأضافت أنها تعمل فى أيام الأسبوع كاملة، معقبة: “الأهم أني أربي اليتيم اللي معايا الحمد لله.. زوجي ووالدتي ووالدي توفوا كلهم”.

وقدم لها غيث، ظرف مكتوب فيه: “السيدة شيماء.. أنت تستحقين السعادة.. سيتم توفير مشروع ليكون مصدر دخل لك وتكوني قريبة من إبنك.. الناس للناس”.

جدير بالذكر أن برنامج "قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان،  ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع "غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل، ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.

“غيث” مساعدة الأسر المنسية برنامج “قلبي أطمأن رعاية أمرأة مسنة اليتيم

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