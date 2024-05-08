عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

مادة مسرطنة
مادة مسرطنة

أثارت دراسات جديدة قلقًا بشأن وجود مواد مسرطنة داخل السيارات، مما دفع المستهلكين إلى إعادة التفكير في سلامة بيئة داخل مركباتهم. 

حيث كشفت دراسة نشرت في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا عن وجود مستويات مرتفعة من مثبطات اللهب في الهواء داخل كابينة السيارة، مما يثير مخاوف بشأن الصحة العامة.

 

تأثير مثبطات اللهب على الصحة

وترتبط مثبطات اللهب التي توجد في رغاوي المقاعد والأغطية الداخلية للسيارات بمخاوف صحية خطيرة، بما في ذلك القضايا العصبية واضطراب الهرمونات وحتى الوفاة المرتبطة بالسرطان. 

وتعتبر الفوسفات العضوية المكلورة (OPEs) من بين أكثر المواد المكتشفة تواجدًا، حيث تم ربطها بمخاطر صحية جديدة وتم تحديد بعضها كمادة مسرطنة محتملة.

 

نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة التي أجريت من قبل باحثين من جامعة ديوك ومعهد سياسة العلوم الخضراء وجود مستويات عالية من OPEs، بما في ذلك الفوسفات تريس (1-كلورو-آيزوبروبيل)، داخل كابينة السيارة. 

وما يجعل هذا الاكتشاف أكثر قلقًا هو أن هذه المواد تم تحديدها في رغوة مقاعد السيارة، مما يعني أن المستهلكين يتعرضون لها بشكل مباشر خلال استخدام السيارة.


تثير هذه النتائج تحديات جديدة لصناعة السيارات والسلطات الرقابية، حيث يجب أن يتم اتخاذ إجراءات للحد من تعرض المستهلكين لمواد مسرطنة داخل السيارات. 

وبالإضافة إلى ذلك، يبرز هذا الاكتشاف أهمية استخدام مواد أكثر أمانًا وصحة لصناعة السيارات، وضرورة إجراء المزيد من البحوث لفهم تأثير هذه المواد على صحة الإنسان بشكل أفضل.


في نهاية المطاف، يجب أن تكون سلامة المستهلكين هي الأولوية القصوى في صناعة السيارات، ويجب على الشركات والجهات التنظيمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المركبات تلبي أعلى معايير السلامة الصحية. 

ويجب أيضًا على المستهلكين أن يكونوا حذرين ويعيروا اهتمامًا لمثل هذه الدراسات، والضغط على الصناعة لتطوير سيارات أكثر صحة وسلامة للجميع.

مادة مسرطنة السيارات السيارة سيارات صناعة السيارات سلامة المستهلك والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

دار الإفتاء: غدًا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة 1445

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز.. والجنازة غدا من مسجد الرحمن الرحيم

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

موضوعات متعلقة

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

أخبار السيارات| أرخص موديل زيرو في مصر.. أول عربية من البلاستيك.. وأشياء احذر تركها في السيارة بالصيف

منها زجاجات المياه.. أشياء احذر تركها داخل السيارة في الصيف

تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل

أول سيارة من البلاستيك.. تتحدى الكهربائية والبنزين

أرخص سيارة زيرو موديل 2024 في السوق المصرية

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

ترشيحاتنا

من تهجير لآخر.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

الشراكة مع أوروبا| وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الهولندية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار

وزير الرياضة: متواصلون مع محمد صلاح وسيكون متواجدا بالمعسكر القادم للمنتخب

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قبلات وأحضان .. شاهد قبل الحذف صور أصالة وزوجها تثير السوشيال ميديا

احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-