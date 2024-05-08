احذر.. اكتشاف مادة مسرطنة داخل سيارتك قد تسبب وفاتك

أثارت دراسات جديدة قلقًا بشأن وجود مواد مسرطنة داخل السيارات، مما دفع المستهلكين إلى إعادة التفكير في سلامة بيئة داخل مركباتهم.

حيث كشفت دراسة نشرت في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا عن وجود مستويات مرتفعة من مثبطات اللهب في الهواء داخل كابينة السيارة، مما يثير مخاوف بشأن الصحة العامة.

تأثير مثبطات اللهب على الصحة

وترتبط مثبطات اللهب التي توجد في رغاوي المقاعد والأغطية الداخلية للسيارات بمخاوف صحية خطيرة، بما في ذلك القضايا العصبية واضطراب الهرمونات وحتى الوفاة المرتبطة بالسرطان.

وتعتبر الفوسفات العضوية المكلورة (OPEs) من بين أكثر المواد المكتشفة تواجدًا، حيث تم ربطها بمخاطر صحية جديدة وتم تحديد بعضها كمادة مسرطنة محتملة.

نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة التي أجريت من قبل باحثين من جامعة ديوك ومعهد سياسة العلوم الخضراء وجود مستويات عالية من OPEs، بما في ذلك الفوسفات تريس (1-كلورو-آيزوبروبيل)، داخل كابينة السيارة.

وما يجعل هذا الاكتشاف أكثر قلقًا هو أن هذه المواد تم تحديدها في رغوة مقاعد السيارة، مما يعني أن المستهلكين يتعرضون لها بشكل مباشر خلال استخدام السيارة.



تثير هذه النتائج تحديات جديدة لصناعة السيارات والسلطات الرقابية، حيث يجب أن يتم اتخاذ إجراءات للحد من تعرض المستهلكين لمواد مسرطنة داخل السيارات.

وبالإضافة إلى ذلك، يبرز هذا الاكتشاف أهمية استخدام مواد أكثر أمانًا وصحة لصناعة السيارات، وضرورة إجراء المزيد من البحوث لفهم تأثير هذه المواد على صحة الإنسان بشكل أفضل.



في نهاية المطاف، يجب أن تكون سلامة المستهلكين هي الأولوية القصوى في صناعة السيارات، ويجب على الشركات والجهات التنظيمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن المركبات تلبي أعلى معايير السلامة الصحية.

ويجب أيضًا على المستهلكين أن يكونوا حذرين ويعيروا اهتمامًا لمثل هذه الدراسات، والضغط على الصناعة لتطوير سيارات أكثر صحة وسلامة للجميع.