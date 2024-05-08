قبلات وأحضان .. شاهد قبل الحذف صور أصالة وزوجها تثير السوشيال ميديا

أثارت النجمة السورية أصالة جدلا كبيرا بعد حذف جميع صورها مع زوجها على صفحتها الشخصية بإنستجرام وحساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعلن النجمة أصالة انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعدما حذفت كل صورها معه، من حسابها الخاص في إنستجرام"، ما دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة وقوع الانفصال من عدمه.

ورغم أن أصالة حذفت الصور التي جمعتها مع زوجها، إلا أنها لم تلغِ متابعته، وقام هو بالمثل، ولم يخرج حتى الآن أيّ من الطرفين لتوضيح الأمر.

وكانت أبرز الصور التي تجمع أصالة وزوجها ظهورها بشكل أنيقة وصور كلها حب وقبلات واحضان ..

واليكم أبرز الصور الموجودة بحساب أصالة .