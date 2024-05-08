بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.. افتتاح نادي سينما الإسماعيلية |صور

افتتح المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، أولي فعاليات نادي سينما الإسماعيلية، تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.



بدء حفل الافتتاح بالسلام الوطني أعقبه فقرة لفرقة السمسمية.

القي رامي رجب كلمة نيابة عن الدكتور حسين بكر، والذي أكد خلالها علي العلاقة الثقافية التي تربط المركز القومي للسينما بمحافظة الإسماعيلية، والتي يقام علي أرضها واحداً من أقدم وأعرق مهرجانات السينما التسجيلية في مصر والشرق الأوسط وهو مهرجان الاسماعيليه الدولي.

واضاف: جاءت لنا فكرة إقامة هذا النادي في المقام الأول لأهل هذه المحافظة المحبين للسينما والثقافة وحتي نظل بينهم بالافلام التسجيلية المميزة طوال العام وليس أسبوعاً واحداً فقط، وايضا لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من محبي السينما للإستمتاع طوال العام بما نقدمة من ندوات وفعاليات ثقافية تقام بين الجمهور وأصحاب الافلام.



وأكد : نتمني في النهاية أن نصل لكل محبي السينما وان ننشر الوعي الثقافي بجميع محافظات الجمهورية وذلك إيماناً منا بالدور الرائد للفن والثقافة في مناقشة وطرح وحل كافة قضايا مجتمعنا.

وخلال فعاليات النادي، تم عرض كل من فيلم أحمر إخراج جميلة ويفي والبديل إخراج مازن فوزي وأشياء لا نعرفها إخراج كريم ندا، كما أقيمت عقب عرض الأفلام، ندوة نقاشية مع الجمهور ادارها كلاً من الناقد السينمائي إسلام احمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما تحت إشراف فني إسلام احمد علي وشاهندة محمد على ، وإشراف إداري رامي رجب ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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