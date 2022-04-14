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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

 

ينتظر عشاق و جماهير الكرة العالميه مواجهة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا عقب تخطي عقبتي تشيلسي واتليتكو مدريد 

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد أحد يومى 26 أو 27 ابريل على ملعب "الاتحاد" فى ذهاب نصف النهائي بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" أحد أيام 3 أو 4 مايو المقبل.

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بصعوبة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله سلبيًا مع أتلتيكو مدريد في إياب دور ربع النهائي.

تسيد فريق مانشستر سيتي أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان قريبًا من هز الشباك في الدقيقة 30، عندما سدد إلكاي جوندوجان تسديدة أرضية رائعة، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

السيطرة تحولت بشكل تام لأتلتيكو مدريد في الشوط الثاني، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام مرمى إديرسون.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد في الدقيقة 90، لضربه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي.

سيطرة أتلتيكو مدريد استمرت لآخر دقائق المباراة، حين تصدى إديرسون لتسديدة البديل أنخيل كوريا في الدقيقة الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وتأهل مانشستر سيتي للدور المقبل لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد
وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: رينان لودي - ستيفان سافيتش - فيليبي - رينيلدو - ماركوس يورينتي

خط الوسط: كوكي - كوندوجبيا - توماس ليمار

خط الهجوم: جواو فيليكس - أنطوان جريزمان

تشكيل مانشستر سيتي
وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.

 

 

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