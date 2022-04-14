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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: منصة visitegypt تسهل إجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق شركة مصر للطيران منصة visitegypt، تسهم في تسهيل وتيسير إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول، يسهل الرحلات على الركاب، فضلًا عن مساهمتها في تسهيل وتذليل العقبات الخاصة بإجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر.

وقال «العسال» إن الدولة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الجيدة في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية للحد من التكدس، ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt)، سوف تخف القيود التي فرضتها الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا وتداعياته التي فرضت نفسها على الرحلات وغيرها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة الجديدة ستقدم مجموعة من التسهيلات والتيسيرات على الركاب، من ضمنها أنه في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقا، كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.

وأضاف "العسال"، أن المنصة لها عامل كبير في اختصار الوقت على الركاب، حيث إنه عند  استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أن له أولوية المراجعة نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.

كانت شركة مصر للطيران طالبت الركاب القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية https://visitegypt.gov.eg، وضرورة الحصول على كود الموافقة QR Code للدخول إلى مصر، وإظهاره بمطارات السفر؛ لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر.

مصر للطيران فيروس كورونا انتشار فيروس كورونا المنصة الالكترونية الإجراءات الاحترازية

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