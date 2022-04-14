عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفيرة المصرية في هانوي تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس الفيتنامي | صور

سفيرة مصرية في فيتنام
سفيرة مصرية في فيتنام تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس فيتنام

قدمت السفيرة المصرية أمل عبد القادر سلامة أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "نوين سوان فوك"، حيث نقلت إلى الرئيس الفيتنامي تحيات  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. 

وأكدت على اعتزاز مصر بالصداقة التي تجمعها مع فيتنام، وتطلعها إلى التعاون مع المسئولين الفيتناميين لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

رحب الرئيس الفيتنامي بالسفيرة المصرية معربًا عن ثقته في استمرار الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، وأشاد بالتنسيق القائم بين مصر وفيتنام في المحافل الإقليمية والدولية، وأكد على تطلع بلاده إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر من خلال الآليات القائمة، وفي مقدمتها اللجنة الحكومية المشتركة، والمشاورات السياسية الدورية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والتدريب من خلال المنح التي تقدمها مصر إلى الطلاب الفيتناميين لدراسة اللغة العربية، كما أكد على استعداد فيتنام لتوفير ظروف تفضيلية لجذب الاستثمارات المصرية إلى فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين.


تناول اللقاء أيضاً سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصةً من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وبحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر للمساهمة في رفع معدلات حركة السياحة بين البلدين اللذين يضمان العديد من المزارات السياحية الفريدة.

مصر استثمار السيسي التعليم العرب استثمارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي جذب الاستثمارات اللغة العربية خط طيران مباشر رفيعه المستوي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

موضوعات متعلقة

تقديم الرعاية والدعم..الخارجية تتواصل مع المصريين المصابين في إطلاق النار بـ بروكلين

وزير الخارجية الأمريكي يسلم شكري هدية لمصر تخليداً للذكرى المئوية للعلاقات الثنائية..صور

شكري يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين

الخارجية: ندين التصعيد في القدس ونرفض أي تحرك لتكثيف اقتحامات الأقصى خلال رمضان

سفير مصر في مالطا يلتقي ممثلي كبرى الشركات السياحية ووكلاء السفر

سفير مصر ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع مسئولي الاتحاد الأوروبي والناتو.. صور

وزيرة العدل البلغارية: مصر أحد شركائنا الرئيسيين بالشرق الأوسط والقارة الأفريقية

شكري يلتقي نظيره الأمريكي لأهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين| صور

ترشيحاتنا

خبير: السعر المتوازن للأسمنت والحديد يمنع الضرر عن المستهلك والمصنع والتاجر

قبل مواجهة الأهلي.. هروب مهاجم الرجاء المغربي إلى الدوري الإسباني

هيونداي تكشف عن باليسيد 2023 بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. بالصور

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. مكتوب ومستجاب

بنمو 65%.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة لمواد التعبئة والورق المصري|بالأرقام

الأهلي والرجاء.. موعد المباراة الحاسمة والقنوات الناقلة وحظوظ الفريقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ