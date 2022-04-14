عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة الأوقاف: الصيام لا يقبل بدون طاعة الله والحفاظ على الفروض..فيديو

لشيخ محمد عيد كيلاني،
لشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن قبول الأعمال تكريم من الله للعبد، مشيرا إلى أن الصيام قد يكون صحيحا بدون أداء الصلاة.

وأضاف “كيلاني”، خلال لقاء له ببرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن الصيام لا يُقبل من دون الطاعة والعبادة والحفاظ على الفروض. 

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن صلاة التراويح من أجمل العبادات، مؤكدا أنها تعد انقطاع إلى الله ليلا.

وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس لصلاة التراويح كسنة حسنة كونها تجمع الناس على الصلاة والعبادة والطاعة. 

صدى البلد وزارة الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف صيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شاهد.. وفاة بطلة أولمبية تونسية غرقًا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصر رسميا عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي

ترشيحاتنا

بعد ضبط 22 عاطل فى القليوبية..الإعدام عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

أعداء روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ السويد وفنلندا

ليس فرضا..خالد الجندي: أرفض جمع صدقات لتزويج الشباب حتى ولو فتاة يتيمة

الأوقاف:"رمضان شهر الجد" خطبة الجمعة الثانية من رمضان وإطلاق 4 قوافل دعوية غدا

لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر؟ خبراء الاقتصاد يجيبون

إغلاق ومشكلات توريد.. آبل تتعرض لتخفيض إجباري 30% فى إنتاج هواتف آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

الأسباب الحقيقية والخسائر.. القصة الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر| فيديو

اعتزال توفيق عبد الحميد.. واعتذار لـ صلاح عبدالله.. وهجوم على محمد نجاتي

فيديو جراف.. تعرضت للخيانة وانفصلت بعد سنة.. مفيدة شيحة تكشف أسرارها الخاصة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ