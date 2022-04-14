وكيل وزارة الأوقاف: الصيام لا يقبل بدون طاعة الله والحفاظ على الفروض..فيديو

قال الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف، إن قبول الأعمال تكريم من الله للعبد، مشيرا إلى أن الصيام قد يكون صحيحا بدون أداء الصلاة.

وأضاف “كيلاني”، خلال لقاء له ببرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن الصيام لا يُقبل من دون الطاعة والعبادة والحفاظ على الفروض.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن صلاة التراويح من أجمل العبادات، مؤكدا أنها تعد انقطاع إلى الله ليلا.

وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس لصلاة التراويح كسنة حسنة كونها تجمع الناس على الصلاة والعبادة والطاعة.