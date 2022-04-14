العراق تعزي مصر في حادث أتوبيس أسوان السياحي

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بيانا قال فيه : ‏تعبّر الحكومة العراقية عن عميق المواساة وخالص التعزية للشعب المصرى وللقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بوفاة ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محافظة أسوان جنوب مصر، فـ “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

واضاف البيان قائلا : ‏وتنتهز الحكومة العراقية هذه المناسبة للتعبير عن التضامن مع ذوي الضحايا، ونقل أوفى تعابير المشاركة بالحزن إليهم.

كما أعرب البيان عن تمنياته بأن ينزل الباري عليهم جميل الصبر والسلوان وكريم رحمته للضحايا، وأن ينعم على مصر دوام الاستقرار والأمان.