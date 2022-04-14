الأهلي يختتم تدريباته مساء الجمعة استعدادا لمواجهة الرجاء

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الفريق غدًا، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.



ويسبق التدريب الختامي للأهلي، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة في استاد الأهلي we السلام، بحضور بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومعه كابتن الفريق.

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها العاشرة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.