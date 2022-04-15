مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية.. تفاصيل

نشرت الهيئة الفيدرالية للمواصلات الآلية بألمانيا (KBA) تقريراً يفيد بنمو حصة السيارات الكهربائية مؤخراً، حيث تم تسجيل 241.330 سيارة ركاب حديثًا في مارس 2022، ويعني هذا المعدل زيادة بنسبة تصل الى 20.4% عن السيارات في الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل بنسبة 17.5% عن العام الماضي، جيث وصلت نسبىة التسجيل في العام السابق الى 625.954 سيارة بعد ثلاثة أشهر، وكانت النتيجة 4.6% اي أقل من العام السابق.

مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية

من بين 36 علامة تجارية مدرجة من قبل KBA، هناك 15 علامة فقط أعلى من نتيجة العام السابق معظمها بشكل ملحوظ، ولا تزال شركتا تصنيع السيارات الكهربائية تسلا و بوليستار من بين الفائزين بعد ثلاثة أشهر، حيث ارتفع عدد تسجيلات بوليستار بنسبة 147.5%، بنما ارتفع تسلا بنسبة 137.2%، كما حققت MG أيضًا ظهورًا رائعًا في السوق، حيث لا توجد أرقام قابلة للمقارنة من العام السابق، ولكنها أعلى من مستويات مبيعات بوليستار، وبالتالي تترك علامات تجارية مثل لكزس و جاكوار و سوبارو و الفا روميو.

وتراجعت شركات كبرى مثل لاند روفر (-36.8٪) وجاكوار (-28.8٪) ونيسان (-28.23٪) وسمارت (-28.1٪)، ويوجد هناك ميزانيات مختلطة لمدة 3 أشهر من الشركات المصنعة الألمانية، بينما ارتفع سهم أودي 4.2 بالمئة وفورد 12.9 بالمئة، كما كانت مرسيدس (-7.6٪) وأوبل (-16.8٪) وفولكسفاجن (-14.4٪) أقل من العام السابق، ولا يزال بإمكان بورشة تسجيل زيادة قدرها 9.8 في المائة.

مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية

كانت فئة السيارات الفاخرة هي الفئة الوحيدة التي حققت نتيجة إيجابية وحصة قدرها 1.2 في المائة، مع زيادة قدرها 13.3 في المائة، وانخفض قطاع سيارات الدفع الرباعي، والذي كان له أكبر حصة بنسبة 28.1%، الى 6.3%، في حين أن الفئة المدمجة التي كانت ثاني أكبر قطاع بنسبة 14.5 في المائة، خسرت 32.4%، أما اقل انخفاض فكان من نصيب فئة الميني فان (- 4.8٪)، والتي كان لها أيضًا أصغر حصة من التسجيلات الجديدة عند 1.0٪.

ارتفع عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية خلال شهر مارس، حيث سجل KBA 34474سيارة بزيادة قدرها 14.5% في حصة السيارات الكهربائية في العدد الإجمالي للتسجيلات الجديدة والتي هي بالفعل 14.3%، وبالتالي فهي أعلى من حصة السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، والتي كانت 11.3% مع 27288 تسجيلًا جديدًا.

مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية

تم تسجيل ما مجموعه 75.713 سيارة هجينة جديدة، بما في ذلك المكونات الهجينة، ويستمر الديزل في الانخفاض بشكل كبير، حيث سجل انخفاضاً يصل الى 30.1%، وحصتها من التسجيلات الجديدة 18.7%، وتستمر المركبات التي تعمل بالغاز في إيجاد مكانة مناسبة.

وزاد عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز السائل بنسبة 158.9% بعدد 1745 سيارة وبلغت حصتها 0.7%، التي تم تسجيل 156 منها حديثًا في مارس، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ 0.1%، أي أقل بنسبة 72.7% مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي.