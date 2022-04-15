عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية.. تفاصيل

مبيعات السيارات الكهربائية
مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية

نشرت الهيئة الفيدرالية للمواصلات الآلية بألمانيا (KBA) تقريراً يفيد بنمو حصة السيارات الكهربائية مؤخراً، حيث تم تسجيل 241.330 سيارة ركاب حديثًا في مارس 2022، ويعني هذا المعدل زيادة بنسبة تصل الى 20.4% عن السيارات في الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل بنسبة 17.5% عن العام الماضي، جيث وصلت نسبىة التسجيل في العام السابق الى 625.954 سيارة بعد ثلاثة أشهر، وكانت النتيجة 4.6% اي أقل من العام السابق.

مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية

من بين 36 علامة تجارية مدرجة من قبل KBA، هناك 15 علامة فقط أعلى من نتيجة العام السابق معظمها بشكل ملحوظ، ولا تزال شركتا تصنيع السيارات الكهربائية تسلا و بوليستار من بين الفائزين بعد ثلاثة أشهر، حيث ارتفع عدد  تسجيلات بوليستار بنسبة 147.5%، بنما ارتفع تسلا بنسبة 137.2%، كما حققت MG  أيضًا ظهورًا رائعًا في السوق، حيث لا توجد أرقام قابلة للمقارنة من العام السابق، ولكنها أعلى من مستويات مبيعات بوليستار، وبالتالي تترك علامات تجارية مثل لكزس  و جاكوار و سوبارو و الفا روميو.

 

وتراجعت شركات كبرى مثل لاند روفر (-36.8٪) وجاكوار (-28.8٪) ونيسان (-28.23٪) وسمارت (-28.1٪)، ويوجد هناك ميزانيات مختلطة لمدة 3 أشهر من الشركات المصنعة الألمانية، بينما ارتفع سهم أودي 4.2 بالمئة وفورد 12.9 بالمئة، كما كانت مرسيدس (-7.6٪) وأوبل (-16.8٪) وفولكسفاجن (-14.4٪) أقل من العام السابق، ولا يزال بإمكان بورشة تسجيل زيادة قدرها 9.8 في المائة.

مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية

كانت فئة السيارات الفاخرة هي الفئة الوحيدة التي حققت نتيجة إيجابية وحصة قدرها 1.2 في المائة، مع زيادة قدرها 13.3 في المائة، وانخفض قطاع سيارات الدفع الرباعي، والذي كان له أكبر حصة بنسبة 28.1%، الى 6.3%، في حين أن الفئة المدمجة التي كانت ثاني أكبر قطاع بنسبة 14.5 في المائة، خسرت 32.4%، أما اقل انخفاض فكان من نصيب فئة  الميني فان (- 4.8٪)، والتي كان لها أيضًا أصغر حصة من التسجيلات الجديدة عند 1.0٪.

 

ارتفع عدد التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية خلال شهر مارس، حيث سجل KBA 34474سيارة بزيادة قدرها 14.5% في حصة السيارات الكهربائية في العدد الإجمالي للتسجيلات الجديدة والتي هي بالفعل 14.3%، وبالتالي فهي أعلى من حصة السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، والتي كانت 11.3% مع 27288 تسجيلًا جديدًا. 

مبيعات السيارات الكهربائية تسيطر على السوق الألمانية

تم تسجيل ما مجموعه 75.713 سيارة هجينة جديدة، بما في ذلك المكونات الهجينة، ويستمر الديزل في الانخفاض بشكل كبير، حيث سجل انخفاضاً يصل الى 30.1%، وحصتها من التسجيلات الجديدة 18.7%، وتستمر المركبات التي تعمل بالغاز في إيجاد مكانة مناسبة.

 

 وزاد عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز السائل بنسبة 158.9% بعدد 1745 سيارة وبلغت حصتها 0.7%، التي تم تسجيل 156 منها حديثًا في مارس، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ 0.1%، أي أقل بنسبة 72.7% مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي.

الفيدرالية حصة السيارات KBA بوليستار تسلا الكهربائية السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

غلق كلى و تحويلات مرورية لتوسعة مطلع الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

ترشيحاتنا

أمريكا: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار

بحضور معيط و السعيد .. الحكومة تلقي البيان المالي أمام البرلمان بعد غدا

أفضل دعاء يوم الجمعة.. احرص عليه قبل غروب الشمس

المصري غاضب من مفاوضات بيراميدز مع الشعباني.. ويهدد بالتصعيد لـ"فيفا"

كوريا الجنوبية في الصدارة.. إصابات فيروس كورونا تتخطى 500 مليون

من الهندسة لغناء الراب.. تيتو ابن أسيوط: بحارب بالموسيقى الظواهر السلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ