ضبط 12 طربة حشيش و170 جرام هيروين وشابو بحوزة مسجل خطر بالغردقة

تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحرالأحمر، من ضبط مسجل خطر وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش، و150جراما من الهيروين و20 جراما من مخدر الشابو، قبل ترويجها على عملائه بمدينة الغردقة

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بقيام مسجل خطر ومفرج عنه مؤخرًا من إحدى القضايا، بجلب كمية من المخدرات وترويجها بالغردقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنه بمنطقة شارع المدارس بالغردقة، وبحوزته 12 طربة حشيش و150 جرام هيروين، و20 جراما من مخدر الشابو، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.