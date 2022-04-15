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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات وطريقة دفع المصاريف الدراسية إلكترونيًا في جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

فعَّلت جامعة عين شمس، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.


وتتيح عدد من شركات الدفع الإلكتروني لطلاب الجامعات، خدمة دفع مصاريف الجامعة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى شئون الطلبة والوقوف في طوابير طويلة.

 

كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس عن طريقة دفع المصروفات للطالبات المستجدات وخطوات الدفع من خلال خدمة فوري لافتا أنه تم نشر فيديو للطالبات لمعرفة كافة الخطوات .

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وتضمنت الشروط ما يلي:
*على الطالبات المستجدات ضرورة استخراج فيزا الدفع الإلكتروني من أحد البنوك الآتية (بنك مصر- البنك الأهلي- بنك القاهرة- البنك الزراعي- البنك التجاري الدولي).

*إيداع مبلغ مالي مناسب داخل الفيزا قبل التوجه إلى الكلية بــ48 ساعة حد أدنى عن طريق البنك أو أي ماكينة صراف آلي يكفي لدفع المصروفات المطلوبة مع مراعاة أن أي خدمة إضافية مثل اشتراك المترو لها رسوم إضافية.

*التوجه إلى الكلية في اليوم المحدد طبقا للجدو المعلن على موقع الكلية، ودفع المصروفات في الخزينة عن طريق الفيزا المستخرجة سابقا.

*يمكن استخدام الفيزا الخاصة بالدفع للوالد- الوالدة- الأخ- الأخت فقط لا غير.

في حالة عدم التمكن من استخراج الفيزا، يتم إتاحة الدفع نقدي مع إضافة غرامة تحصيل 5% من قيمة المبلغ المدفوع، وتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع للدفع النقدي.

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