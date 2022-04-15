إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص من بينهم طفلان فى اندلاع حريق، بمنزل بإحدى قرى مركز الزقازيق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين، ونشب الحريق في الطابق التاني، بقرية كفر الحصر، دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وعلي الفور تم السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين إصابة كلا من " نسرين.م.ع"، 24 سنة مصابة بحالة اختناق، و"جمال.ع.ج" 4 سنوات بحرق بالوجه من الدرجه الاولى بنسبة 4%، و "ريتال.ج.ع" عامين، بحرق بالوجه بنسبة 2% وتم نقل المصابين الي مستشفى الأحرار بالزقازيق وتحرير المحضر اللازم.