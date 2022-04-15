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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص من بينهم طفلان فى اندلاع حريق، بمنزل بإحدى قرى مركز الزقازيق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير المحضر اللازم.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين، ونشب الحريق في الطابق التاني، بقرية كفر الحصر، دائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية. 

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وعلي الفور تم السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين إصابة كلا من " نسرين.م.ع"، 24  سنة مصابة بحالة اختناق، و"جمال.ع.ج" 4 سنوات بحرق بالوجه من الدرجه الاولى بنسبة 4%، و "ريتال.ج.ع" عامين، بحرق بالوجه بنسبة 2%  وتم نقل المصابين الي مستشفى الأحرار بالزقازيق وتحرير المحضر اللازم.

الشرقية حريق الرعاية الصحية تحرير الزقازيق الأجهزة الامنية اختناق

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