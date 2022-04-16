حلاق الغلابة.. محمد يرسم البهجة على وجوه كبار السن والأطفال بلا مأوى..صور وفيديو

سادت حالة من السعادة والبهجة الغامرة علي وجوه العشرات من كبار السن من الرجال والنساء والأطفال بلا مأوى بشوارع وميادين مدينة طنطا بمحافظة الغربية ، بسبب مبادرة دشنها شاب في أوائل العقد الثالث من عمره يدعي "محمد هشام" تحت عنوان "حلاق الغلابة" كما أسماه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي مستوي الجروبات والصفحات المحلاوية .

رصد "صدي البلد" تدشين مراحل تلك المبادرة مع أحد كبار السن من الباعة المتجولين بمنطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة وهو ما ترك إثر طيبا ورسم البهجة والسرور والسعاده علي وجه قبيل انطلاق أذان المغرب ولحظات الإفطار اليومي .

“شكرا للشاب اللي اسعدني اهتمامه بيا ورٱفته بحالي دنيا وآخره يارب العالمين ويبارك في حياته كفاية عليه أنه استوقفني عشان يهتم بيا ويراعيني بجد “… بتلك الكلمات أعرب محمد عليوه عمره 58 سنة أحد الباعة المتجولين لافتا بقوله:” انا عندي 6 أبناء منهم 3 رجاله والباقين بنات ربنا يصبرني علي فراق 3 منهم وبتمني من ربنا ومن أهل الخير يشاركوني حياتي بتوفير كرسي متحرك لي عشان اقدر اتحرك واتجول للصعوبة حركتي .. حسبنا الله ونعم الوكيل” .



في المقابل أكد الشاب محمد هشام أنه حرص علي إطلاق تلك المبادرة تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك مشيرا بقوله" ربنا فضله عظيم في كل خطوه بعملها لخدمة الناس في الشارع فضل عظيم وكبير وثواب وأجر مع ربنا لا حدود له " .



وأضاف "هشام" أن مبادرة حلاق الغلابة خطوه حقيقية استهدف من خلالها الوصول لكل دار رعاية أطفال أيتام للتقديم خدمة الحلاقة للأطفال الأيتام مجانا فضلا عن حرصه وبرفقته فريق من الشباب بأهمية العمل والسعي وراء رصد كبار السن من الرجال والنساء بلا مأوي بشوارع وميادين المدينة العمالية لرعاية مصالحهم .

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