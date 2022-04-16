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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| قائمة بأحدث أسعار  MG موديل 2022.. نيسان تكشف عن 5 إصدارات كهربائية جديدة بحلول 2028

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

قائمة بأحدث أسعار سيارات MG موديل 2022 في السوق المصري.. صور

تقدم شركة MG مجموعة مميزة ومتنوعة في السوق المصري من السيارات، وشهدت أسعار سيارات الشركة موديل 2022 زيادة خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري، اختلفت الزيادات الجديدة حسب نوع الطراز .

 

الأسرع في العالم.. شركة Deus تكشف عن سيارة فيينا الكهربائية.. صور

كشفت شركة تصنيع السيارات النمساوية الجديدة Deus النقاب عن سيارة خارقة تعمل بالكهرباء بالكامل في معرض نيويورك للسيارات يبدو أنها ستصبح واحدة من أقوى السيارات المعروضة للبيع.

 

نيسان تكشف عن 5 سيارات كهربائية جديدة بحلول 2028.. صور

لا يزال الأداء والسيارات الرياضية الخارقة جزءًا من خطة نيسان والبطاريات الصلبة هي المفتاح لجعلها قابلة للتطبيق في أوروبا في عصر السيارات الكهربائية، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الشركة.

 

فولكس فاجن تسجل نمواَ بنسبة 65% في مبيعات السيارات الكهربائية.. تفاصيل

كشفت مجموعة فولكس عن مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2022 والتي شهدت زيادة بنسبة 65% عن الأشهر الثلاثة الأولى خلال مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذك على الرغم من الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، مثل النقص في اشباه الموصلات والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 

سيارة Team Fordzilla P1 الافتراضية تتحول إلى واقع.. صور

ركزت العديد من الشركات الكبرى المصنعة للسيارات مؤخراً في تصميم سيارات افتراضية تحاكي الواقع ومن بين تلك الشركات "فورد" التي صممت سيارة Team Fordzilla P1، والتي تتميز بمظهر والوان طلاء خارجي فريدة من نوعها، وقامت الشركة الامريكية بتحويل السيارة الافتراضية الى سيارة حقيقية.

سيارات Deus فولكس فاجن السيارات

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