أخبار السيارات| قائمة بأحدث أسعار  MG موديل 2022.. نيسان تكشف عن 5 إصدارات كهربائية جديدة بحلول 2028

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم شركة MG مجموعة مميزة ومتنوعة في السوق المصري من السيارات، وشهدت أسعار سيارات الشركة موديل 2022 زيادة خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري، اختلفت الزيادات الجديدة حسب نوع الطراز .

كشفت شركة تصنيع السيارات النمساوية الجديدة Deus النقاب عن سيارة خارقة تعمل بالكهرباء بالكامل في معرض نيويورك للسيارات يبدو أنها ستصبح واحدة من أقوى السيارات المعروضة للبيع.

لا يزال الأداء والسيارات الرياضية الخارقة جزءًا من خطة نيسان والبطاريات الصلبة هي المفتاح لجعلها قابلة للتطبيق في أوروبا في عصر السيارات الكهربائية، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الشركة.

كشفت مجموعة فولكس عن مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2022 والتي شهدت زيادة بنسبة 65% عن الأشهر الثلاثة الأولى خلال مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذك على الرغم من الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، مثل النقص في اشباه الموصلات والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ركزت العديد من الشركات الكبرى المصنعة للسيارات مؤخراً في تصميم سيارات افتراضية تحاكي الواقع ومن بين تلك الشركات "فورد" التي صممت سيارة Team Fordzilla P1، والتي تتميز بمظهر والوان طلاء خارجي فريدة من نوعها، وقامت الشركة الامريكية بتحويل السيارة الافتراضية الى سيارة حقيقية.