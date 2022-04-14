قائمة بأحدث أسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تقدم شركة ستروين الفرنسية باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي شهدت بعض التغييرات بالقيمة التسويقية، حيث تراوحت تلك الزيادات بين 30 الف جنيه وحتى 60 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري.

اسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري

1 – ستروين سي اليزيه موديل 2022

زودت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.8 ثانية.

أسعار السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2022

الفئة الأولى ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 279.900 الف جنيه بدلًا من 249 الف جنيه.

الفئة الثانية ستروين سي اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 313.900 ألف جنيه بدلاً من 279 ألف جنيه.

اسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري

2 - ستروين C3 موديل 2022

تتسارع السيارة ستروين C3موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي "تيربو"، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية.

أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2022

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2022 بقيمة قدرها 339.900 بدلًا من 304.900 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2022 بقيمة قدرها 389.900 ألف جنيه بدلًا من 354.900 جنيه.

اسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري

3 – ستروين C4 موديل 2022

حصلت السيارة سيتروين C4 موديل 2022 على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 8 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 6.5 لتر لكل 100 كم، ومن خلال تلك القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 9.3 ثانية.

أسعار السيارة ستروين C4 موديل 2022

الفئة الأولى ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 479.900 ألف جنيه بدلاً من 424 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 484.900 ألف جنيه بدلاً من 429 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 529.900 ألف جنيه بدلاً من 474 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C4 موديل 2022 بقيمة قدرها 534.900 ألف جنيه بدلاً من 479 ألف جنيه.

اسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري

4 – ستروينC5 Aircross موديل

تأتي السيارة ستروين C5 Aircross موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، وبهذه القدرات تنتطلق من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة ستروينC5 Aircross موديل 2022

الفئة الأولى ستروينC5 Aircross بقيمة قدرها 524.900 ألف جنيه بدلاً من 464 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروينC5 Aircross بقيمة قدرها 594.900 ألف جنيه بدلاً من 534 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروينC5 Aircross بقيمة قدرها 644.900 ألف جنيه بدلاً من 584 ألف جنيه.