قائمة بأحدث أسعار سيارات MG موديل 2022 في السوق المصري.. صور

تقدم شركة MG مجموعة مميزة ومتنوعة في السوق المصري من السيارات، وشهدت أسعار سيارات الشركة موديل 2022 زيادة خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري، اختلفت الزيادات الجديدة حسب نوع الطراز .
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري.
1 – سيارة MG5 موديل 2022
تأتي سيارة MG5 موديل 2022 بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 12.5 ثانية.
أسعار سيارة MG5 موديل 2022
اتوماتيك STANDARD1500 CCموديل 2022 نحو 289,990 جنيه.
اتوماتيك COMFORT 1500 CCموديل 2022 نحو 309,990 جنيه.
اتوماتيك / LUXURY 2022 1500 CC موديل 2022 نحو 329,990 جنيه.
2 – سيارة ZS MG موديل 2022
جاءت سيارة MG5 موديل 2022 بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 119 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 10.5 ثوان.
أسعار سيارة ZS MG موديل 2022
اتوماتيك CLASSIC 2022 بسعر334,990 جنيه
اتوماتيك COMFORT 2022 بسعر 349,990 جنيه
اتوماتيك فارهة 2022 بسعر 364,990 جنيه
3- سيارة MG 6 موديل 2022
تعتمد سيارة MG 6 موديل 2022 على محرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 169 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7 ثوان.
سعر سيارة MG 6 موديل 2022
اتوماتيك COMFORT 2022 بسعر 394,990 جنيه
اتوماتيك LUX BLACK INTERIOR 2022 بسعر 414,990 جنيه
اتوماتيك LUX / RED INTERIOR 2022 تربو بسعر 419,990 جنيه
4- سيارة MG RX5 موديل 2022
تتوفر سيارة MG5 موديل 2022 بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 169 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.8 ثوان.
سعر سيارة MG RX5 موديل 2022
اتوماتيك COMFORT 2022 بسعر 439,990 جنيه.
اتوماتيك LUXURY 2022 بسعر 469,990 جنيه.
5- سيارة MG HS موديل 2022
تستمد سيارة MG5 موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 169 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 169 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.6 ثوان.
سعر سيارة MG HS موديل 2022
اتوماتيك LUXURY BLACK INTERIORبسعر 504,990 جنيه.
اتوماتيك LUXURY BROWN INTERIORبسعر 509,990 جنيه.
اتوماتيك / LFC EDITION 2022 1500 CC بسعر 514,990 جنيه.