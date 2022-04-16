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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة بأحدث أسعار سيارات MG موديل 2022 في السوق المصري.. صور

قائمة بأحدث أسعار
قائمة بأحدث أسعار سيارات MGموديل 2022 في السوق المصري

تقدم شركة MG مجموعة مميزة ومتنوعة في السوق المصري من السيارات، وشهدت أسعار سيارات الشركة موديل 2022 زيادة خلال الأيام الماضية داخل السوق المصري، اختلفت الزيادات الجديدة حسب نوع الطراز .

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار سيارات ستروين موديل 2022 بالسوق المصري.

قائمة بأحدث أسعار سيارات MGموديل 2022 في السوق المصري

1 – سيارة MG5 موديل 2022

تأتي سيارة MG5 موديل 2022 بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 120 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 12.5 ثانية.

 

أسعار سيارة MG5 موديل 2022

اتوماتيك  STANDARD1500 CCموديل 2022   نحو 289,990 جنيه.

اتوماتيك   COMFORT 1500 CCموديل 2022  نحو 309,990  جنيه.

اتوماتيك / LUXURY 2022 1500 CC موديل 2022 نحو 329,990 جنيه.

 

قائمة بأحدث أسعار سيارات MGموديل 2022 في السوق المصري

2 – سيارة ZS  MG موديل 2022

جاءت سيارة MG5 موديل 2022 بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 119 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 150 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 10.5 ثوان.

 

أسعار سيارة ZS  MG موديل 2022

اتوماتيك  CLASSIC 2022 بسعر334,990 جنيه

اتوماتيك   COMFORT 2022 بسعر 349,990  جنيه

اتوماتيك فارهة 2022 بسعر 364,990 جنيه

 

قائمة بأحدث أسعار سيارات MGموديل 2022 في السوق المصري

3- سيارة  MG 6 موديل 2022

تعتمد سيارة MG 6 موديل 2022 على محرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 169 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7 ثوان.

 

سعر سيارة  MG 6 موديل 2022

اتوماتيك   COMFORT 2022 بسعر 394,990 جنيه

اتوماتيك  LUX BLACK INTERIOR 2022 بسعر 414,990 جنيه

اتوماتيك LUX / RED INTERIOR 2022 تربو بسعر 419,990 جنيه

 

قائمة بأحدث أسعار سيارات MGموديل 2022 في السوق المصري

4- سيارة MG RX5 موديل 2022

تتوفر سيارة MG5 موديل 2022 بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 169 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.8 ثوان.

 

سعر سيارة MG RX5 موديل 2022

اتوماتيك  COMFORT 2022 بسعر 439,990 جنيه.

اتوماتيك LUXURY 2022  بسعر  469,990 جنيه.

 

5- سيارة MG HS موديل 2022

تستمد سيارة MG5 موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 169 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 169 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.6 ثوان.

 

سعر سيارة MG HS موديل 2022

اتوماتيك  LUXURY BLACK INTERIORبسعر     504,990 جنيه.

اتوماتيك  LUXURY BROWN INTERIORبسعر   509,990 جنيه.

اتوماتيك / LFC EDITION 2022  1500 CC بسعر 514,990 جنيه.

 

اسعار السوق المصري الزيادات

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