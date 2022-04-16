بالقوة الضاربة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بالرباعية هذا الموسم.

وتوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا لتخطي عقبة ليفربول، والاقتراب من تحقيق لقبه الأول له هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وليفربول، مع الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.