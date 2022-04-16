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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عدنان ينتهي من تصوير دوره في مسلسل العائدون

أحمد عدنان
أحمد عدنان

انتهى الفنان أحمد عدنان من تصوير مشاهده في مسلسل العائدون مع النجم أمير كرارة.

وأعرب الفنان أحمد عدنان عن سعادته بردود الفعل حول دوره في مسلسل العائدون"  وقال: الحمد لله ردود الفعل إيجابية للغاية، وسعيد أن المسلسل أعطي الفرصة لبعض النجوم العرب الشباب في المشاركة فيه.

وأضاف:  حلقة الغد من العائدون ستشهد مفاجآت عديدة ؛ فيما يخص انتهاء التنظيم الإرهابي والخلية ".

مسلسل العائدون:

يذكر أن مسلسل «العائدون» يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it في 11:45 مساءً، المسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

أحمد عدنان الفنان أحمد عدنان مسلسل العائدون أمير كرارة

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