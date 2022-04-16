ريما مصطفى بطلة الكبير أوي تروي بداية دخولها التمثيل .. فيديو

قالت الطفلة ريما مصطفى، إنها بدأت التمثيل منذ 3 سنوات، معقبة: "عمري الآن 8 سنوات".

وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "في بداية التمثيل شخص كلم ماما وقال لها إحنا عايزين ريما معانا في فيلم قصير يتحدث عن الإرهاب مع الأستاذ تامر محسن، وكان عمري 5 سنوات".

وأشارت: "الأستاذ تامر محسن قال لوالدتى حينها أننى لابد أن أستمر فى التمثيل بعد مشاركتي معه فى الفيلم القصير، وأخبرها عن المكاتب الخاصة بالتقديم وأماكنها، وذهبت للتقديم وتم قبولي".

وتابعت: "مبسوطة بمجال التمثيل وسعيدة بآراء المشاهدين حول مسلسل الكبير أوي"، لافته: "أصدقائى فى المدرسة والناس فى الشارع، يتحدثون معي بعد تجربتي في الكبير أوي ويقولون لى أنهم شاهدونى فى مسلسل الكبير أوي، ويطلبوا التصوير معي".

