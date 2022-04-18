صناعة النواب: تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات ليس مستحيلا

ثمن النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، صرف الحكومة 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاقتحام هذا الملف لما له من أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة .



وتابع "أبو زيد"، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، أمر ليس مستحيل والدولة المصرية تعمل عليه هذه الأونة من خلال فتح أسواق جديدة بالخارج وزيادة عدد المصدرين المصريين، ناهيك عن تدريب العمالة بالمصانع، وزيادة تمويلات البنوك.



واستطرد امين سر صناعة النواب، أن تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية يأتي مع وجود دعم القيادة السياسية في البلاد حيث اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف.



وأكمل النائب شحاته ابو زيد، أن الدولة المصرية أقرت برنامج قوي من اجل دعم الصادرات وحل مشاكل القطاع ، إضافة إلي إقرار عدد من الحوافز الداعمة للصناعة الوطنية لتسهيل الإنتاج .

وأشار النائب شحاته أبو زيد إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي لحقت بمختلف القطاعات بسبب تداعيات أزمة كورونا إلا ان الدولة المصرية استطاعت تجاوز الأزمة وحققت العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016.

