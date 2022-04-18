عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات ليس مستحيلا

النائب شحاتة أبو
النائب شحاتة أبو زيد

ثمن النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب،  صرف الحكومة 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاقتحام هذا الملف لما له من أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة .


وتابع "أبو زيد"، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، أمر ليس مستحيل والدولة المصرية تعمل عليه هذه الأونة من خلال فتح أسواق جديدة بالخارج وزيادة عدد المصدرين المصريين، ناهيك عن تدريب العمالة بالمصانع، وزيادة تمويلات البنوك.


واستطرد امين سر صناعة النواب، أن تحقيق 100 مليار دولار كصادرات مصرية  يأتي مع وجود دعم القيادة السياسية في البلاد حيث اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف.


وأكمل النائب شحاته ابو زيد، أن الدولة المصرية أقرت برنامج قوي من اجل دعم الصادرات وحل مشاكل القطاع ، إضافة إلي إقرار عدد من الحوافز الداعمة للصناعة الوطنية لتسهيل الإنتاج .

 

وأشار النائب شحاته أبو زيد  إلى أنه على الرغم  من التحديات الاقتصادية التي لحقت بمختلف القطاعات بسبب تداعيات أزمة كورونا إلا ان الدولة المصرية استطاعت تجاوز الأزمة وحققت العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016.
 

لجنة الصناعة بمجلس النواب صادرات مصر مجلس النواب الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات

ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من "فيسبوك"

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

بعد غرق السفينة الأخطر "موسكفا".. التلفزيون الروسي: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار هادف ويبني وعي المجتمع.. فيديو

بتسعة لاعبين.. المصري يفوز على نهضة بركان المغربي بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بتهمة انتهاك حرمة القرآن الكريم

ارتفاع حصيلة القصف الباكستاني في أفغانستان إلى 47 قتيلا

النطق بالحكم اليوم في قضية حنين حسام.. عقوبات الاتجار بالبشر وفقا للقانون

كيف أصبحت الصين أكبر مانح للقروض على مستوى العالم للدول النامية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

مكتوب عليا الحلقة 16.. "جلجل" حائر بين سلمى ورقية.. وسر الغرفة 312

فيلم أكشن في بعلبك اللبنانية.. اختطاف محاسب شركة انتاج مسلسل بطلوع الروح

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ