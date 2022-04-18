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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات أنشيلوتي تثير الجدل عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية بالليجا..تفاصيل

انشيلوتي
انشيلوتي

حقق ريال مدريد فوزا قاتلا على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ32 من الليجا الإسبانية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب العام، وبفارق 15 نقطة مؤقتاً عن برشلونة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الرابع.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد في الأوقات الأخيرة من المباراة، بهدفين لواحد، على ملعب سانتياجو برنابيو بفضل هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويخوض ريال مدريد مواجهة إشبيلية بعد تخطى عقبة تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل لنصف النهائي رغم خسارته "3-2" في ملعب البرنابيو.


وتحدث المدير الفني كارلو أنشيلوتي عقب نهاية المباراة، عن كواليس المواجهة المثيرة أمام إشبيلية.

وأكد أنشيلوتي: "أخطاؤنا تقع على عاتق المدرب أولًا وثم على اللاعبين. لم نخفض رؤوسنا وقمنا بتحسين الأمور. لم ننجح في الضغط عليهم في الشوط الاول".

وتابع: "لقد شاهدت هدف فينيسيوس ولم تضرب الكرة بيده. كان فينيسيوس متأكدًا من أنه لم يلمسها بيده. بدا الأمر واضحًا جدًا بالنسبة لي".

وواصل بخصوص الجدل التحكيمي: "فقط البطاقة الحمراء كانت مفقودة بالنسبة لكامافينجا بدا لي أنه لمس الكرة، لكنني لا أريد الحديث عن الأمر كثيرًا لقد قلت ما أريد أن أقوله".

وبخصوص تحول أداء ريال مدريد: "رودريجو أحدث فرقًا، تمامًا كما فعل كامافينجا. نحن نعمل حتى يتمكن كلاهما من القيام بذلك وهم في التشكيلة الأساسية، إنها مشكلة الشباب، لكن رودريجو صنع الفارق في الشوط الثاني بشكل مذهل".

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