السيسي يتفقد مراكز البيانات والحوسبة السحابية.. فيديو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية، واستمع إلى شرح الخدمات و التطبيقات التي تتضمنها مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هدفنا الاستفادة من قدرات الإنسان لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أنه حققنا قدرا كبيرا من التقدم في الرقمنة، لكنه مازال غير كاف.

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم، مؤكدًا أنه من الضرورة تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كمنطقة رئيسية لنقل البيانات في العالم.

وتابع الرئيس، أنه كان لابد أن نجهز بنية تحتية رقمية قوية، من أجل إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، والتي تمت بتكلفة وصلت مليارات الدولارات.