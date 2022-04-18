ميدو: فوز المصري أمام نهضة بركان بالروح والإصرار وليس الفنيات

وجه أحمد حسام ميدو التحية للاعبي فريق المصري بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هدف هيثم العيوني في شباك نهضة بركان عالمي مثل أهداف أوروبا".



أضاف: "الهدف ترجمة لرجولة لاعبي المصري، رغم طرد ثنائي من فريق المصري نجح الفريق بالإصرار والروح في تحقيق الفوز" .



وأشار: "لاعبو المصري قاتلوا أمام نهضة بركان واستحقوا الفوز بالفعل، وهذا يؤكد أهمية القتال في الكرة، والرجولة أهم من الفنيات".



وختم حديثه قائلا: "معين الشعباني له دور هام للغاية في فوز المصري، وتحية لمجلس إدارة المصري على حسن اختيار المدرب، المدرب العنصر الأهم في المنظومة، ومعين أدار اللقاء بشكل مثالي رغم طرد لاعبين من المصري".